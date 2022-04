Basket: Nicolas Batum renonce à l'Euro-2022

Nicolas Batum, capitaine de l'équipe de France de basket vice-championne olympique à Tokyo il y a huit mois, renonce à participer à l'Euro-2022 en septembre en Allemagne, a-t-il annoncé vendredi dans un entretien accordé au média spécialisé dans le basket First Team.

Nando de Colo (34 ans) avait annoncé il y a deux semaines et demie dans les colonnes de L'Equipe qu'il ne participerait pas au Championnat d'Europe en Allemagne (Cologne pour le 1er tour, Berlin pour la phase finale).

"Ce sera la même chose pour moi", a expliqué Nicolas Batum à First Team. "Je pense que Nando et moi, on est des papys là", a ajouté Nicolas Batum, 33 ans et 155 sélections avec les Bleus.

"Cette année, j'ai galéré physiquement et je sais qu'il y a une énorme saison qui m'attend avec les Clippers l'année prochaine, parce qu'on va jouer pour aller au bout. C'est peut-être ma seule chance où j'ai l'opportunité de pouvoir faire ça", a-t-il précisé.

"J'ai échangé avec Nicolas dimanche dernier", a réagi le sélectionneur des Bleus, Vincent Collet, dans un communiqué publié sur le site de la Fédération française.

"Il m'a fait part de sa réflexion quant à une éventuelle absence à l'Euro. Pour des raisons familiales et physiques. Cette décision n'était pas définitive. Je lui ai demandé de patienter et nous devions à nouveau en parler la semaine prochaine. J'ai découvert son annonce aujourd'hui. Je prends acte de cette information", a expliqué le sélectionneur.

"Batman", le surnom de Batum en équipe de France, a participé a toutes les compétitions internationales depuis 2009, à l'exception du dernier Euro en 2017, où les Français s'étaient arrêtés dès les huitièmes de finale.

Il a ainsi remporté l'or à l'Euro-2013, l'argent aux JO de Tokyo et à l'Euro-2011, et le bronze aux Mondiaux-2014 et 2019, et à l'Euro-2009, ce qui en fait le joueur le plus médaillé de l'histoire des Bleus.

L'été s'annonce chargé pour l'équipe de France de basket, avec deux fenêtres de qualification pour le Mondial-2023 début juillet et fin août, et l'Euro-2022 en Allemagne du 1er au 18 septembre.