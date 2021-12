Basket: on continue de jouer en D1 dames, TDM1, TDM2A et TDM2B à l'arrêt jusqu'en janvier

(Belga) Les différentes instances du basket belge ont statué sur la suite de la compétition en regard des décisions prises par le dernier Codeco, le Comité de concertation.

En première division féminine, la TDW1, il a été décidé de continuer la compétition dans des salles vides. Le championnat se poursuit donc normalement, mais sans aucun spectateur. En ce qui concerne les hommes, toutes les rencontres prévues jusqu'à la fin de l'année civile en TDM1, TDM2A et TDM2B sont reportées. Le championnat reprendra, normalement, ses droits le week-end des 7-8-9 janvier. Toutes les rencontres qui auront été reportées devront être disputées pour le 31 mars 2022 au plus tard. Pour rappel, en BNXT League, le championnat professionnel belgo-néerlandais de basket, les dirigeants ont décidé de reporter toutes les rencontres, championnat et Coupe de Belgique compris, jusqu'au 15 décembre, date supposée du prochain Codeco. (Belga)