Basket: Pozzecco présenté à Villeurbanne où un "électrochoc" est attendu

Agé de 51 ans, Pozzecco a succédé mercredi à TJ Parker, frère de Tony, à la tête de l'équipe villeurbannaise qui a raté son début de saison, 7e en Elite et collée à la dernière place en Euroligue avec quatre défaites d'entrée.

"Il fallait avoir un électrochoc. Il était temps de changer et que nous entrions dans une nouvelle ère. Quand je vois cette énergie avec l'arrivée de notre nouveau coach, nous avons fait le bon choix et on ne va pas s'ennuyer avec lui", a prédit Tony Parker pour évoquer "Il Poz" en conférence de presse.

- Pas le premier choix -

Celui-ci n'était pourtant pas son premier choix, qui était plutôt d'engager le Canado-finlandais Gordon Herbert (64 ans), sélectionneur de l'Allemagne championne du monde.