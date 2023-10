Basket: retour frustrant pour Doncic à Madrid, le Real bat Dallas en amical

Luka Doncic a eu le temps de frapper trois fois derrière l'arc, répondant à l'adresse insolante de son ex-coéquipier et ami Sergio Llull, avant de quitter le parquet sous les applaudissements du public, qui ne se doutait pas alors que le N.77 n'y rejouerai plus.

L'ambiance en a évidemment pâtie, et ce sont les Espagnols qui ont fait la course en tête, grâce à Llull (19 points) et aux trois Français, Vincent Poirier (19 points, 10 rebonds), Guerschon Yabusele (18 points et 9 rebonds) et Fabien Causeur (7 points).

Du côté américain, Tim Hardaway Jr (21 points) a pris les rênes, bien relayé par Josh Green et Grant Williams, et les Mavs sont passés devant juste avant la fin du deuxième quart (71-65).

Ils ont creusé l'écart dans le troisième, pour finir par craquer à 2 minutes du terme, les Madrilènes parvenant à s'imposer face aux remplaçants américains grâce à un Facundo Campazzo irrésitible dans le money-time.

Les supporters merengue ont réclamé le retour de leur idole à plusieurs reprises, en vain, le staff texan ayant préféré préserver sa pépite avant le début de la saison régulière.

Car après une tournée éreintante à Abu Dhabi, Dallas a désormais rendez-vous avec Detroit pour un dernier match de préparation, avant de débuter le championnat NBA face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, le 26 octobre.

Et si certains supporters et observateurs repartent frustrés de l’enceinte madrilène, les nombreux enfants présents aux premiers rangs, eux, s'endormiront ce soir des étoiles plein les yeux, après avoir vu (ou revu) de près "Luka Magic". Pour quelques minutes.