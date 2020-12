Basket: Victoire de Mons en déplacement à Ostende

(Belga) Mons-Hainaut s'est imposé en déplacement à Ostende dimanche après-midi (72-75) pour le compte de la 10e journée, avancée, du deuxième tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Pourtant, le début de la rencontre était complètement à l'avantage des champions en titre. Bien emmenés par Mario Nakic (12 points), les joueurs de Dario Gjergja, le coach ostendais, prenaient les commandes du match après 10 minutes (27-15). Dans le dur, les Montois réagissaient dans le deuxième acte, dans le sillage d'un excellent Arik Smith (25 points et 5 rebonds), pour réduire l'écart à la pause (45-36). Dans le rythme, les Montois continuaient sur leur lancée pour renverser la tendance au troisième acte, remporté 11-25, et repasser devant à l'entame des dix dernières minutes (56-61). Un dernier quart au coude à coude qui s'est joué sur la ligne des lancers francs dans les dernières minutes. Et à ce petit jeu, ce sont les visiteurs qui repartent avec la victoire (72-75). Un succès qui permet aux Renards de rester invaincus dans la compétition avec trois victoires en autant de rencontres. Pour Ostende, c'est le premier revers en championnat après deux victoires consécutives. Pour rappel, samedi soir, Anvers s'est imposé à domicile face à Limburg United (102-88).