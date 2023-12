Basket: Victor Wembanyama, après la découverte de la NBA, l'objectif olympique

Le prodige du basket français Victor Wembanyama a connu en 2023 une arrivée de star puis un apprentissage doux-amer de la NBA, qu'il va continuer en 2024 avant de rêver d'or aux Jeux olympiques de Paris.

"Je serai présent aux JO, et il n'y a pas d'autre but que l'or", avait asséné au mois de septembre Victor Wembanyama avant de débuter son aventure NBA avec les San Antonio Spurs. Simple, et concis.