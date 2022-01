Basket: Villeurbanne et Monaco face à face pour entretenir les espoirs de play-offs en C1

Battu huit fois sur les dix derniers matches d'Euroligue, Villeurbanne abat une carte importante face à Monaco mardi soir (20h00), pour le classique du basket français avec deux clubs qui espèrent l'un et l'autre se mêler à la lutte pour les play-offs.

Après un début de saison tonitruant sur la scène continentale (6 victoires en 8 matches), l'Asvel a connu un gros trou d'air au début de l'hiver, et se retrouve pour l'instant éjectée des huit premières places de l'Euroligue.

La reprise épidémique de Covid-19 due à la vague omicron a obligé l'Euroligue à reporter et reprogrammer de nombreuses rencontres. Les hommes de Charles Kahudi occupent une très provisoire 9e place avec huit victoires au compteur, soit une de moins que l'Efes Istanbul, qui a toutefois disputé un match de plus que les Villeurbannais.

L'occasion de revenir à hauteur de l'Efes est belle pour les hommes de TJ Parker, qui gardent un souvenir mémorable du match aller contre Monaco en Euroligue, remporté en Principauté dans la salle Gaston-Médecin sur un tir au buzzer et presque de sa propre moitié de terrain de William Howard (85-84).

Ce premier des trois matches en retard d'Euroligue (les deux autres contre le Bayern Munich et à Saint-Pétersbourg se joueront respectivement les 25 janvier et 1er mars), arrive au début d'une semaine chargée avec la réception de l'Etoile Rouge Belgrade jeudi et de Roanne dimanche en Championnat de France.

- Freiner Jones-Okobo -

Pour les Monégasques, ce match dans le Rhône sera l'occasion de confirmer leur regain de forme en Euroligue depuis l'arrivée de Sasa Obradovic, nommé successeur de Zvezdan Mitrovic à la mi-décembre. La Roca Team s'est imposée quatre fois en six matches, pour retrouver des couleurs au classement avec huit victoires en dix-neuf matches.

"Nous sommes à la lutte avec l'Asvel pour le Top 8, il y un gros enjeu aussi. Freiner le duo Jones-Okobo sera l'une des clés. Ils font jouer l'équipe et l'équipe joue pour eux", a estimé Yakuba Ouattara, l'arrière de Monaco.

Chris Jones et Elie Okobo sont en effet les pièces maîtresse de l'effectif rhodanien, respectivement 13,8 et 16,3 points de moyenne par match, et les deux meilleures évaluations de l'Asvel depuis le début de la saison d'Euroligue (15,7 et 14,9).

"Il n'y pas de grand favori, dans aucune des deux directions. L'Asvel aura l'avantage du terrain, et des joueurs qui se connaissent bien. Nous verrons comment nous sommes en mesure de répondre physiquement", explique Obradovic, qui retrouve la Principauté après un passage entre février 2019 et juin 2020.

Pour les Monégasques, l'enjeu des play-offs est primordiale: contrairement à Villeurbanne qui a la garantie de jouer la C1 la saison prochaine, la Roca Team doit sa présence dans la compétition reine du basket européen à son sacre en Eurocoupe (C2) l'an passé et doit finir dans les huit premiers de la saison régulière d'Euroligue pour y rester en 2022/23.