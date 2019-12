Basket: Villeurbanne rebondit en punissant Gravelines

Pas deux fois. Villeurbanne s'est remis samedi de sa première défaite de la saison en Championnat de France en battant sans encombre Gravelines à l'issue d'un festival offensif (103-86).

Malgré l'absence de l'arrière Edwin Jackson, forfait pour la rencontre et le All Star Game à cause d'une grippe, l'Asvel a montré sa puissance de feu à l'Astroballe face aux moribonds Nordistes, et renoue avec la victoire en Elite cinq jours après avoir été battue (85-74) au Mans.

Villeurbanne s'évite ainsi un tracas supplémentaire, avant la réception le 3 janvier du Real Madrid en Euroligue, et reste en tête du championnat.

Son adversaire du soir, Gravelines, reste lui à la lutte pour ne pas descendre et concède sa huitième défaite consécutive.

Accrochée en début de rencontre, l'Asvel a accéléré dans le deuxième quart-temps pour mener de 13 points à la pause, portée par son pivot américain Adreian Payne, en pleine réussite sur les tirs à trois points (5 sur 6).

Livio Jean-Charles et Ismael Bako ont inscrit respectivement 18 et 16 points. Pour pallier l'absence de Jackson, Rihards Lomasz a marqué neuf points et David Lighty dix.

Pour les Nordistes, la performance majuscule du meneur Benjamin Sene (27 points) et celle de l'arrière américain Trey Lewis (21 points) n'auront pas suffi et le club continue de s'enfoncer vers la relégation en Pro B.

Gravelines, 15e, est à égalité de points avec les relégables Roanne et Boulazac.

av/dep

Résultats et classement de la 16e journée du championnat Elite de basket-ball :

jeudi

Strasbourg - Dijon 72 - 82

vendredi

Orléans - Chalon-sur-Saône 125 - 129

Bourg-en-Bresse - Boulazac 96 - 72

Le Portel - Nanterre 76 - 85

Pau-Orthez - Le Mans 85 - 64

Roanne - Limoges 73 - 89

Boulogne-Levallois - Châlons-Reims 121 - 115

Cholet - Monaco 71 - 84

samedi

Villeurbanne - Gravelines 103 - 86