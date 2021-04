Basket: Villeurbanne retrouve le succès en Euroligue sur le parquet du Maccabi Tel Aviv

Les basketteurs de Villeurbanne ont réussi à stopper leur série de six défaites consécutives en Euroligue, en s'imposant 74 à 67 dimanche soir à Tel Aviv contre le Maccabi, en match en retard de la 30e journée.

Pour cette avant-dernière rencontre de la saison régulière, l'Asvel a signé son 13e succès pour 20 revers, et tentera de finir sur une bonne note jeudi prochain sur le parquet du CSKA Moscou, 2e au classement (22 victoires, 10 défaites) et déjà qualifié pour les play-offs de la compétition reine du basket européen.

Villeurbanne dispute pour la deuxième saison consécutive l'Euroligue dans sa nouvelle formule d'une ligue semi-fermée, et est assuré de finir avec un meilleur bilan que celui de l'an passé (10 victoires pour 18 défaites), lorsque la compétition avait été arrêtée de façon prématurée en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans un match sans enjeu de qualification pour les play-offs, car les deux équipes ne peuvent plus finir dans le top 8 à la fin de la saison régulière, les joueurs se sont rendus coup pour coup dimanche, pour le plus grand plaisir des 3.000 spectateurs de la Menora Mivtachim Arena.

L'Asvel a mené de 12 points à l'entame des trois dernières minutes (68-56, 37e), mais a vu le Maccabi revenir progressivement à la marque (70-57, 39e). La délivrance est venue d'un dunk rageur de Moustapha Fall, à une vingtaine de secondes du buzzer (72-67).

L'Américain Norris Cole, arrivé à l'Asvel à l'été 2020, a retrouvé la salle dans laquelle il a effectué ses débuts en Euroligue avec le Maccabi (2017/18). Il a terminé la rencontre meilleur marqueur avec 17 points.

"On a fait un super travail d'équipe. Ça fait du bien de revenir ici et de retrouver le public de Tel Aviv. Il fallait être prêt pour ce combat. En tant qu'équipe on voulait changer la dynamique", a commenté l'Américain de l'Asvel.

"Défensivement, on a fait un très bon travail. Quelques-uns de nos joueurs ont pris de bonnes décisions en attaque", a souligné TJ Parker, qui signe avec l'Asvel la première victoire d'un club français à Tel Aviv depuis 1996.