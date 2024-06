Basket/Elite: Iisalo, l'ouragan venu du Nord

Cette brutale irruption sur la scène hexagonale et européenne porte le sceau d'Iisalo, débauché par le président David Kahn à l'intersaison de Bonn (Allemagne) en compagnie de six joueurs, dont le MVP de la saison TJ Shorts, et deux assistants.

Iisalo, 41 ans, a emprunté dans la capitale française le même chemin qu'en Allemagne qui ne connaît quasi qu'une issue, celle du succès, qu'il n'a que trop peu connu avec un maillot sur le dos.

Il s'est décrit auprès de Skweek début avril comme un "bon joueur dans la moyenne", meneur international "plutôt grand pour le poste" (1,95 m), "très bon shooteur" dans ses meilleurs années, doté d'un "bon QI basket et d'une bonne vision du jeu" mais "limité au niveau du dribble".