Basket/Elite: l'ogre Monaco a encore plus faim

Sacrée pour la première fois en 2023 avant de conserver sa couronne en juin, la "Roca Team" entend rester tout en haut du Rocher et ainsi imiter l'Asvel (1955-1957, 2019-2022) et Limoges (1983-1985 puis 1988-1990), les seuls autres clubs à avoir réalisé le triplé après-guerre.

Elle a toutes les cartes en main pour survoler de nouveau la saison comme ces deux dernières saisons, forte d'un effectif extraordinaire qui a cependant un peu plus évolué qu'à l'été 2023. Elle a ainsi perdu son capitaine Yakuba Ouattara (parti à Paris) et trois autres hommes de base, les Américains Jordan Loyd, John Brown III et Donta Hall, néanmoins remplacés par du beau linge, l'arrière turc Furkan Korkmaz venu de NBA (361 matches avec Philadelphie) et le duo grec composé de Nick Calathes et Georgios Pagagiannis, recruté à Fenerbahçe.

Calathès retrouvera aussi la star Mike James côtoyée au Panathinaïkos, une doublette qui aura comme suppléant l'un des héros des Jeux olympiques côté français, Matthew Strazel. Le jeune meneur a encore faim: "On a raté des choses l'année dernière en Europe et sur la scène française, on a à coeur d'aller chercher ce qu'on n'a pas réussi à aller chercher la saison passée." Soit, outre le Final Four de l'Euroligue, la Leaders Cup et la Coupe de France, abandonnée l'an passé.

+ Une concurrence affaiblie ?

Deux compétitions dont le format ne donnent pas le droit à l'erreur, à l'inverse du championnat, où l'ASM semble sans rival. Vice-champion de France en titre après une saison exceptionnelle, où il a remporté ses deux premiers trophées (Leaders Cup et Eurocoupe) et établi le record de victoires d'affilée toutes compétitions confondues (25) pour un club français, Paris a perdu gros avec le départ de son entraîneur Tuomas Iisalo. Le Finlandais est parti à Memphis et a été remplacé par l'ancien international brésilien Thiago Splitter, venu également de NBA mais sans aucune expérience d'entraîneur principal (assistant à Houston).