Basket/Finale: l'ascension de Strazel à Monaco, avant les JO ?

Découverte de l'Euroligue à moins de 18 ans avec l'Asvel, trois titres de champion de France consécutifs (2021 et 2022 avec les Villeurbannais, 2023 avec l'ASM), débuts internationaux réussis fin février, avec 23 points inscrits en deux sélections (Bosnie et Croatie): Strazel franchit les étapes avec régularité.

"Je me crée progressivement ma propre identité", explique le joueur à l'AFP. "J'ai progressé, notamment au niveau de l'efficacité, poursuit-il. Je marque plus, fait plus de passes, avec un meilleur pourcentage."

Il est devenu l'homme de base de l'entraîneur Sasa Obradovic en Elite, où il joue un peu plus que la saison passée (25,4 min de moyenne contre 22,4 min) et est plus décisif (10,4 pts de moyenne contre 7,5).

L'évolution est plus marquante concernant son utilisation en play-offs (de 16,6 min, 6,9 pts et 1,5 passe décisive, il est passé à 22,2 min, 8,7 pts, 2,8 pd) et en saison régulière d'Euroligue (de 8,2 à 13,1 min et de 2,5 à 4,4 points).

- Seul à l'entraînement -