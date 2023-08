Basket/Mondial-2023: Collet et Heurtel en suspens, Embiid doit se décider

"Le débat se pose aujourd'hui" quant à un éventuel rappel du meneur de jeu, non sélectionnable en équipe de France depuis qu'il a rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg, a déclaré Boris Diaw.

La fédération française de basket n'a pas voulu clairement se prononcer, mercredi à Jakarta, sur l'avenir du sélectionneur des Bleus Vincent Collet après la débâcle du Mondial, à un an des JO de Paris en vue desquels les cas de Thomas Heurtel et Joel Embiid demeurent aussi en suspens.

En compagnie du président de la fédération Jean-Pierre Siutat lors d'un point-presse au lendemain du dernier match de poule, remporté difficilement et pour l'honneur contre le Liban (85-79), le manager général des Bleus a également évoqué le dossier Embiid, à "régler rapidement".

Siutat et Diaw ont laissé cette question en suspens: "Pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise sur personne, Vincent Collet y compris", a déclaré Diaw.

Relancé, il a répondu: "On est tous remis en question, on peut tous être remis en question, n'importe quelle personne du staff, chaque année, on a toujours fonctionné comme ça. Mais, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas."

"Cela fait partie du dossier à ouvrir et clore le 10 octobre. On va tout regarder" a affirmé, pour sa part, Siutat.