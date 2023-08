Basket/Mondial-2023: du sérieux et des sourires pour les Bleus contre l'Iran

L'équipe de France de basket a retrouvé un peu le sourire après sa piteuse élimination au premier tour du Mondial, Rudy Gobert en tête, en disposant avec sérieux et la manière de l'Iran (82-55) pour son premier match de classement, jeudi à Jakarta.

Son retour et celui de l'autre pivot, Moustapha Fall (victime d'une rage de dents avant d'affronter le Liban), ont densifié le secteur intérieur.

"Quand on joue avec de vrais +big men+ ça change le jeu. Ils sont dominants et efficaces. Rudy été très bon en défense et dans la dissuasion, +Mous+ sur ses prises de positions intérieures aussi", a commenté le capitaine Nicolas Batum.

Gobert (9 pts, 9 rebonds et 4 contres) termine avec la meilleure évaluation de l'équipe, à égalité avec Nando De Colo (12 pts dont 10 dans l'ultime période), enfin sorti de sa boîte dans le dernier quart-temps.