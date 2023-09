Basket/Mondial-2023: l'Allemagne affrontera les Etats-Unis en demies

Elle a cependant eu chaud contre les Lettons qui, pour leur premier Mondial, ont failli réussir un nouvel exploit.

"On a gagné mais ce n'était pas beau à voir. On a été en difficultés offensivement. Notre banc, pour la troisième fois de suite, a été extraordinaire" a commenté Gordon Herbert, sélectionneur de l'Allemagne qui a marqué plus de la moitié de ses points par ses remplaçants (48). Dont 16 par Franz Wagner (Orlando Magic), de retour de sa blessure contractée contre le Japon en ouverture.

Après avoir remonté avec succès un retard important contre la France (88-86) au premier tour puis l'Espagne au second (74-69), les Lettons ont été tout proches de combler un débours de 14 points à 6 min 30 sec de la fin.