Basket/Mondial-2023: les Bleus disposent aisément du Japon en préparation

"On a souffert en première mi-temps, mais l'équipe a été plus appliquée et plus patiente dans la seconde partie", a réagi après le match l'entraîneur des Bleus Vincent Collet.

- Gobert performant, Batum ménagé -

Face à une équipe japonaise très limitée à l'intérieur, obligée d'user des tirs à trois points par manque de grands gabarits (44 tirs à trois points tentés, soit deux fois plus que les Français, pour 13 convertis), les Bleus ont définitivement creusé l'écart à partir du troisième quart-temps (70-57) et sont restés sérieux dans le dernier.