Basket/Mondial-2023: trois nouveaux qualifiés, dont l'Australie

Toujours à Manille, la Lituanie a elle remporté le choc pour la première place du groupe D, contre le Monténégro (91-71), portée notamment par son jeune meneur (22 ans) Rokas Jokubaitis (19 pts à 9/12 au tir, 6 passes décisives).

A Jakarta, c'est le Canada qui a terminé en tête du groupe H, creusant l'écart face aux Lettons dans l'ultime période (67-57 à la fin du troisième quart-temps, 101-75 score final).

Le meneur d'Oklahoma City Shai Gilgeous-Alexander, a été étincelant comme contre la France en ouverture, inscrivant de nouveau 27 points (plus six rebonds et six passes décisives).