Battu par Cholet en qualifications, la campagne européenne d'Anvers s'arrête prématurément

Les Giants anversois sont éliminés et leur campagne européenne est d'ores et déjà terminée.

Avec dans leur cinq de départ le solide Emmanuel Nzekwesi (1 point, 1 assist), vu il y a deux saisons à Mons, les Français passaient le premier quart à s'accrocher derrière des Anversois agressifs.

Si Cholet dominait le second quart temps pour mener 41-33 au repos, Anvers renversait la vapeur par la paire Rasir Bolton (20 points, 2 rebonds, 7 assists) et Justice Sueing (15 points 7 rebonds, 2 passes décisives).

De plus en plus serrée, la partie basculait définitivement du côté français dans les dernières secondes. Une perte de balle de l'Anversois Veinot contraignait Sueing à la faute à 2 secondes du terme alors que le score indiquait 74-72 pour Cholet. Calmement TJ Campbell transformait les deux lancers-francs pour faire passer Cholet au second tour et interrompre prématurément la campagne européenne d'Anvers.