Battue par la Croatie en huitièmes de finale, la Belgique jouera pour les places 9 à 16

Zhen Verburgt a terminé meilleure marqueuse de la rencontre côté belge avec 18 points tandis que Jada Lynch, la fille de Kim Clijsters et de Brian Lynch, ancien joueur de Bree et Anvers et ancien entraîneur de Limburg United et Charleroi, n'a planté que 6 points.

Les joueuses d'Arvid Diels, l'entraîneur de Kangoeroes Malines, avaient terminé à la 3e place du groupe D après une victoire contre la Grèce et des défaites contre la Slovénie et l'Espagne. Les 16 équipes participantes se qualifiaient pour les huitièmes de finales.