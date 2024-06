Battues 1-2 par la Chine, les Red Panthers s'inclinent pour la 1re fois à Anvers

Les Red Panthers (FIH 4) se sont inclinées 1-2 devant la Chine (FIH 8) à l'issue de leur 11e match de Hockey Pro League féminine, samedi à Anvers. Lors du match aller jeudi, elles avaient partagé 1-1 avec les championnes d'Asie et empoché le point de bonus aux shoot-outs (4-3). Après 6 rencontres invaincues à la Wilrjkseplein, c'est la première défaite des Belges dans ces deux "fenêtres" anversoises de Pro League, où elles concluront leur bloc dimanche face à l'Australie (FIH 5).

En l'absence de Raoul Ehren, c'est son T2 Tim White, qui a repris le coaching sur le banc. Malgré plusieurs tentatives et un but de Stephanie Vanden Borre annulé, les Panthers n'ont pas réussi à marquer en 1re mi-temps. Au contraire des Chinoises, qui sur leur unique occasion ont ouvert le score sur leur 1er pc, via la capitaine Ou Zixia (17e).

Blessée à la main, Lien Hillewaert a dû quitter le terrain dans le 2e quart-temps.