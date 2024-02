Battues 5-3 par l'Espagne, les Indoor Red Panthers voient le dernier carré s'éloigner

Les Indoor Red Panthers se sont inclinées 5-3 devant l'Espagne (FIH-18) dans leur 3e et avant-dernier match du groupe A au championnat d'Europe féminin de hockey en salle, vendredi soir à Berlin, en Allemagne. Classées 3es, avec 4 pts, derrière les Espagnoles, 9 unités, et les tenantes du titre allemandes (6 pts), les Belges (FIH-7) devraient poursuivre la suite du tournoi pour les places 5 à 8 et tenter d'encore décrocher l'une des dernières places de qualification pour la prochaine Coupe du monde de 2025.