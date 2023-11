Battues d'entrée, Libeer et Salens retiennent le positif: "Un pas dans la bonne direction"

"J'étais surtout contente de me retrouver sur les tatamis en compétition après une longue absence", a-t-elle confié à Belga. "J'avais une énorme envie d'en découdre. Le combat a été long et âpre, et assez équilibré, ce qui entraîne que la défaite laisse forcément un goût de trop peu. Maintenant, je ne suis qu'au début de mon retour. Je n'aurai d'ailleurs pas trop le temps de me poser, car le prochain rendez-vous est déjà fixé fin de la semaine prochaine à Perth.".

Battue elle aussi au premier tour, mais dans la catégorie des -48 kg, Ellen Salens (IJF 43), 26 ans, tenait également à retenir le positif après sa défaite sur waza-ari au golden score contre l'Allemande Katharina Menz (IJF 18), 33 ans.