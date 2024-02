Battues par l'Allemagne, les Indoor Red Panthers joueront l'Ukraine pour les places 5 à 8

Les Indoor Red Panthers se sont inclinées 3-5 devant l'Allemagne (FIH-4) pour leur quatrième et dernier match du groupe A au championnat d'Europe féminin de hockey en salle, samedi à Berlin, en Allemagne. Les Belges terminent la phase de poules à la 4e place de leur groupe et affronteront plus tard dans l'après-midi l'Ukraine (FIH-3), 3e du groupe B, dans un premier match de classement pour les places 5 à 8. Un top 6, et donc une victoire contre les Ukrainiennes, est nécessaire à la Belgique pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde de 2025.