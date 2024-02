Battues par les Tchèques, les Indoor Red Panthers terminent 6e de l'Euro de Berlin

Les Panthers étaient menées 0-2 à la mi-temps sur un pc converti par Natálie Hajkova (10e) et sur un but d'Anna Kolarova (17e). Sur le 5e pc belge, Marie Ronquetti a inscrit son 8e but du tournoi dans le 4e et dernier quart-temps (33e).

A Berlin, l'équipe de Maxi Garreta termine avec un bilan de 2 victoires (contre la Turquie en phase de poules et face à l'Ukraine dans le match pour les places 5 à 6), un nul 2-2 contre les Tchèques vendredi dans le 2e match du groupe A, et 3 défaites (face à l'Espagne et l'Allemagne au 1er tour, et dimanche face aux Tchèques).