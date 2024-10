Be Gold fête ses 20 ans et la réussite d'un projet qui a boosté le sport olympique belge

Be Gold fête ses vingt ans ce mercredi. Le projet est né à l'initiative du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) au lendemain des Jeux Olympiques d'Athènes. La Belgique n'y avait sélectionné que 51 athlètes, dans 14 sports, et ramené trois médailles: l'or avec Justine Henin (tennis) et le bronze avec Ilse Heylen (judo) et Axel Merckx (cyclisme).

D'abord baptisé ABCD, Be Gold avait pour objectif de détecter et d'encadrer davantage les meilleurs jeunes sportifs et parasportifs afin de leur permettre de performer et d'atteindre des objectifs élevés (Top 8 aux JO, Top 3 aux Jeux Paralympiques).

Vingt ans plus tard, la réussite est au rendez-vous. Comment ne pas évoquer Nafi Thiam, triple championne olympique de l'heptathlon (2016, 2021, 2024) et les Red Lions, l'équipe nationale masculine de hockey, médaille d'or aux JO de Tokyo en 2021, première équipe belge championne olympique dans un sport collectif depuis 1920. Ou encore Nina Derwael, première gymnaste médaillée d'or aux JO en 2021, Matthias Casse, champion du monde de judo et médaillé de bronze à Tokyo, les Belgian Cats, championnes d'Europe, et les Red Panthers - les équipes féminines de basket et de hockey -, 4e aux Jeux de Paris. Tous ont bénéficié du soutien de Be Gold pour atteindre les sommets.

Aux récents JO de Paris, ce sont 10 médailles qui sont revenues à la Belgique, représentée par 172 athlètes, dont 117 passés par Be Gold, dans 25 sports. Son meilleur bilan depuis 100 ans.

Loin de s'essouffler, Be Gold est assuré de continuer jusqu'en 2032. Vingt-huit projets sportifs dans 22 disciplines ont été intégrés en 2024. Ils concernent 207 athlètes âgés entre 12 et 23 ans.