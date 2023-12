Beatrice Chebet établit un nouveau record du monde sur 5 kilomètres à Barcelone

Chebet (23 ans) a soustrait 6 secondes au record détenu par l'Éthiopienne Ejgayehu Taye (14:19 en 2021) dans une course mixte, et 16 secondes au chrono détenu par l'Éthiopienne Senbere Teferi (14:29 en 2021), qui avait jusqu'à présent le meilleur temps dans une course réservée aux femmes.

La 2e place est revenue à Ejgayehu Taye (14:21), devant la Kényane Lilian Kasait Rengeruk (14:25). L'Ougandaise Joy Cheptoyek (14:27) a échoué au pied du podium. Les quatre premières athlètes ont battu le dernier record du monde féminin.