Beaucoup de traite d'êtres humains lors des grands événements sportifs, rappellent des ONG

Samilia s'est associée avec l'ONG anglaise It's a penalty pour diffuser en Belgique, dans le cadre de la 'Blue Heart campaign' de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, une campagne de sensibilisation à l'augmentation de traite des êtres humains durant les JO de Paris.

Étant donné que de nombreux spectateurs séjourneront en Belgique ou y transiteront, cette campagne sera lancée mardi via un affichage digital dans le réseau des stations de métro de la Stib, à Bruxelles, et dans les terminaux de l'aéroport de Charleroi. Un QR code référera au site stophumantrafficking.be et permettra aux potentielles victimes d'avoir accès aux informations et coordonnées des centres d'accueil spécialisés.