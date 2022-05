Belfius Hockey League - La Gantoise prolonge son titre en battant le Dragons 3-0 en finale retour chez les dames

(Belga) La Gantoise a prolongé son titre en battant le Dragons 3-0 (mi-temps: 2-0) en finale retour des playoffs dames, décrochant son 4e titre national, le 2e de rang, dimanche dans les installations de Louvain-la-Neuve. Le club gantois avait déjà pris une petite option samedi après son succès 3-1 sur les Anversoises lors de la manche aller .

Comme la veille, Ambre Ballenghien, sur penalty stroke dès la 11e minute, a permis aux joueuses de Kevan Demartinis de mener au score, se forgeant ainsi un avantage de 3 buts d'avance sur les 2 duels. La capitaine gantoise Alix Gerniers a rendu ce bonus encore plus confortable sur penalty-corner avant la pause (21e, pc). De retour des vestiaires, bien servie par Emilie Sinia, Ballenghien enlevait tout espoir aux Anversoises (38e), inscrivant le 3-0, score final. La Gantoise, avait terminé la saison régulière invaincue avec 20 victoires et 2 partages, inscrivant 108 buts pour seulement 15 encaissés. En demi-finales le week-end dernier, le club flandrien avait éliminé le Braxgata, s'imposant 1-4 à l'aller à Boom, avant de partager 1-1 à domicile. Titrée à trois reprises en 2006, 2009 et l'an dernier contre le Dragons, le club de la Noorderlaan ajoute ainsi une 4e couronne nationale à son palmarès. (Belga)