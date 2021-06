Belgian Cats: deux faux positifs au coronavirus, la Belgique soulagée avant son départ pour l'Euro

(Belga) Les Belgian Cats pourront partir comme prévu lundi matin vers Strasbourg pour l'Euro de basket féminin, avec la sélection des douze joueuses composée par Philip Mestdagh, a annoncé dimanche la fédération belge de basket.

Toutes les joueuses et membres de la délégation belge ont été testés négatifs au coronavirus après l'alerte d'un test positif samedi. Peu avant la dernière rencontre de préparation face à la Grèce à Courtrai samedi après-midi, les Belgian Cats avaient reçu la notification d'un test positif au covid-19 chez une joueuse et chez un membre du staff élargi. Le match avait été annulé par mesure de prudence. Il apparaît qu'il s'agissait de faux positifs. Tout le groupe a été re-testé samedi en effet et tous les résultats sont revenus négatifs. "Nous sommes heureux d'annoncer que l'ensemble de la sélection est négative au covid-19 et prête pour le championnat d'Europe", a tweeté le compte des Belgian Cats. Suivant le protocole de la FIBA Europe, la fédération européenne de basket, les Belgian Cats seront testées à nouveau dès leur arrivée à Strasbourg. La Belgique entame son championnat d'Europe jeudi contre la Bosnie-Herzégovine dans la cité alsacienne. (Belga)