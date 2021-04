Belgian Cats: Julie Allemand élue dans le cinq majeur du championnat de France pour la saison 2020/2021

(Belga) Julie Allemand figure parmi les cinq meilleures joueuses du championnat de France de basket féminin, a communiqué la Ligue française (LFB) vendredi et est ainsi candidate au titre de meilleure joueuse de l'année.

La meneuse liégeoise des Belgian Cats, 24 ans, a en effet été élue dans le cinq majeur du championnat par les joueuses (LFB) et un panel de médias. Avec son club de Montpellier, Julie Allemand va terminer 4e de la phase régulière du championnat de France avant d'entamer les quarts de finale de playoffs. Elle disputera aussi la finale de la Coupe de France contre Charleville-Mézières, le 24 avril à Paris. Julie Allemand possède la 2e meilleure évaluation du championnat (19,4) derrière l'Américain Regan Magarity (Tarbes) et en est la meilleure passeuse (7,7 assists de moyenne par match) pour 11,8 pts et 4,9 rebonds de moyenne. Le cinq majeur du championnat se compose aussi de l'Américaine Myisha Hines-Allen, sa coéquipière à Montpellier, et des Françaises Marine Johannès, Valériane Vukosavljevic (Basket Landes) et Alexia Chartereau (Bourges). L'une de ces cinq joueuses sera élue MVP, meilleure joueuse, dont le nom sera dévoilé jeudi prochain. (Belga)