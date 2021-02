Belgian Cats - La Belgique écarte le Portugal et termine ses qualifications sur un sans-faute historique

(Belga) La Belgique s'est imposée 69-66 face au Portugal pour son sixième et dernier match des qualifications pour l'Euro de basket féminin 2021 samedi dans la bulle de Matosinhos au Portugal. Une victoire qui permet aux Belgian Cats de terminer pour la première fois de leur histoire une campagne qualificative invaincues.

Face à une équipe du Portugal accrocheuse, la Belgique ne parvenait pas à trouver le bon rythme et enchaînait les pertes de balle. Après un temps mort pris par Philip Mestdagh, les Cats terminaient mieux leur premier quart-temps, conclu sur le score de 17-16. Le deuxième quart-temps était du même acabit et les Belges ne parvenaient pas à creuser l'écart pour ne mener que d'un point au repos (36-35). Après la pause, les filles de Philip Mestdagh mettaient davantage d'intensité dans leur rencontre et prenaient six points d'avance à la fin du troisième quart-temps (57-51). Dans le dernier quart-temps, la Belgique se reposait sur Emma Meesseman, meilleure marqueuse de la rencontre avec 23 points, pour s'imposer 69-66 et terminer sa campagne qualificative invaincue, une première dans l'histoire du basket féminin belge. Dans l'autre match du groupe, l'Ukraine s'est imposée 91-75 contre la Finlande. Au classement, la Belgique termine à la première place avec 12 points et est directement qualifiée pour l'Euro. L'Ukraine est deuxième avec 10 points mais ne devrait pas figurer parmi les cinq meilleurs deuxièmes. Le Portugal et la Finlande terminent respectivement troisième et quatrième avec 7 points chacun. L'Euro 2021 se déroulera du 17 au 27 juin prochain en France et en Espagne. Le tirage au sort des poules est prévu le 8 mars. (Belga)