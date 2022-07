Belgian Cats U23 - Une première victoire pour la Belgique, face aux Etats-Unis

(Belga) La Belgique s'est imposée face aux Etats-Unis 60-53 (mi-temps: 36-26) jeudi pour son troisième match du tournoi quadrangulaire de basket féminin pour Espoirs (U23), disputé à Toronto au Canada.

Maxuella Lisowa a terminé meilleure réalisatrice de la rencontre avec 16 unités au compteur (pour 5 rebonds et 5 assists). Becky Massey a rajouté 12 points et Billie Massey 8 points, 8 rebonds et 5 assists. Les jeunes Belges avaient été dominées par la France (59-32) la veille et avaient perdu en ouverture mardi par le Canada (65-53). Les Américaines ont perdu leurs trois rencontres. C'est la première fois que les Belgian Cats s'alignent avec des Espoirs dont plusieurs sont déjà dans le giron de l'équipe nationale dames. Invitée par le Canada, avec la France et les Etats-Unis, la Belgique est sous la conduite d'Arvid Diels qui aligne Manon Descamps, Emma Vindevogel, Emmeline Leblon, Renée Denys, Lore Devos, Nastja Claessens, Habibatou Bah, Becky Massey, Marie Vervaet, Maxuella Lisowa, Billie Massey et Ine Joris. La Belgique jouera encore un match de "demi-finales' samedi. Une finale est prévue dimanche. (Belga)