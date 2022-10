Belgian Cats: Valéry Demory remercié de son poste de sélectionneur après un an

(Belga) A peine un an après son intronisation à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, Valéry Demory n'est déjà plus le sélectionneur des Belgian Cats. Le technicien français a été remercié par le management de l'équipe nationale féminine de basket, a communiqué vendredi la fédération belge qui lui reproche "un problème au niveau de la communication".

"Le coach Demory ne semble pas être le profil idéal pour notre équipe et au niveau de la communication, il y avait trop de problèmes, ce qui a nous conduits à prendre cette décision", a indiqué Koen Umans, le manager général des Cats qui cherche un remplaçant. Présenté officiellement le 16 octobre 2021 pour son premier poste à la tête d'une équipe nationale, Valéry Demory, 59 ans, a terminé 5e de la Coupe du monde à Sydney le mois dernier, et première équipe européenne. Privée d'Emma Meesseman, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale par l'Australie (69-86), finalement 3e. En qualifications pour l'Euro 2023, les Belges comptent une défaite, en Bosnie-Herzégovine (87-81) et une victoire contre l'Allemagne (84-55) pour les deux premiers matches de Valéry Demory à la tête de l'équipe belge qui doit aborder ses deux prochaines rencontres, à Louvain, contre la Macédoine du Nord le 24 novembre et contre la Bosnie-Herzégovine le 27 novembre. Valéry Demory est le coach de Montpellier dans le championnat de France où évoluent Julie Vanloo et Kyara Linskens, deux Belgian Cats. (Belga)