Belgian Lions 3x3 - Team Antwerp s'incline contre Amsterdam au World Tour de Djeddah

(Belga) Team Antwerp s'est incliné face à Amsterdam (15-20) vendredi soir pour son deuxième match de poule de cette manche finale du World Tour de 3x3 à Djeddah, en Arabie saoudite.

Après sa victoire facile face aux Autrichiens de Graz (21-11) en ouverture du tournoi, Team Antwerp (Bryan De Valck, Rafael Bogaerts, Nick Celis et Thibaut Vervoort) a vécu un match plus compliqué face aux Néerlandais d'Amsterdam. Le quatuor belge n'a jamais été en mesure d'arrêter Dimeo van der Horst, auteur de 10 points. Même si Nick Celis (7 points et 4 rebonds) est à créditer d'une bonne rencontre, ce n'était pas suffisant pour revendiquer la victoire (15-20). Team Antwerp se retrouve à présent deuxième de sa poule avec un bilan d'une victoire et une défaite. Les Belges devront attendre le dernier match de la poule, qui mettra aux prises Graz et Amsterdam ce vendredi à minuit, pour savoir s'ils sont qualifiés pour les playoffs de cette manche finale du World Tour à Djeddah. (Belga)