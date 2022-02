Belgian Lions - Dairis Bertans : "L'important, c'était de gagner, peu importe comment"

(Belga) Même s'ils ont souffert en deuxième mi-temps, les Lettons ont globalement dominé cette rencontre face aux Belgian Lions. D'ailleurs, pour les visiteurs, l'important est acquis avec la victoire (65-66) dans cette rencontre qualificative pour le Mondial 2023 de basket masculin.

"Le plus important pour nous, c'était de gagner, peu importe comment", résume Dairis Bertans, l'ailier letton. "C'était un match un peu bizarre. On a bien contrôlé la rencontre en première mi-temps, en proposant un bon basket tant en attaque qu'en défense." Mais la deuxième mi-temps fut plus compliquée. "La Belgique a bien réagi et leur agressivité nous a posé des problèmes. On doit à présent apprendre de nos erreurs pour être prêts pour le prochain match." Le coach letton, Luka Banchi, a aussi analysé la rencontre. "On est content de la victoire face au leader du groupe et ce, malgré les absences dans les deux équipes." Le technicien letton reconnaissait malgré tout avoir été mis en difficulté par les Belgian Lions au retour des vestiaires. "On a souffert face à l'agressivité de la Belgique en deuxième mi-temps. À nous de comprendre ce qu'on peut faire de mieux pour le match retour qui est déjà prévu ce lundi. Ce sera une fois encore très intéressant et à nous d'être prêt pour jouer un nouveau match de haut niveau." (Belga)