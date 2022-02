Belgian Lions - Ismaël Bako forfait et remplacé par Kevin Tumba

(Belga) Dario Gjergja, sélectionneur des Belgian Lions, ne pourra pas compter sur Ismaël Bako pour le double affrontement contre la Lettonie lors des qualifications au Mondial 2023 de basket masculin. Blessé à la main, le pivot du club espagnol de Manresa a dû déclarer forfait et sera remplacé par Kevin Tumba, a annoncé la fédération belge de basket lundi soir.

Blessé la semaine dernière, Bako a effectué un contrôle en Belgique et celui-ci a officialisé le forfait de Bako, 26 ans et 2m08. Passé par Louvain et Anvers, il est remplacé par Kevin Tumba, actif au FOS Provence en tant que pigiste médical depuis mi-décembre. Les Belgian Lions, après un succès en Slovaquie (57-83) et une belle victoire (73-69) contre la Serbie, le favori du groupe, défieront la Lettonie le vendredi 25 février (20h30) à la Diamonte mons.Arena de Mons puis le lundi 28 février (18h30) à Riga. La Lettonie (FIBA 26) s'est inclinée de peu en Serbie (101-100) et l'a emporté à domicile face à la Slovaquie (82-74). Les trois premiers de chaque groupe seront retenus pour un deuxième tour éliminatoire qui se déroulera entre août 2022 et février 2023. Les Belgian Lions n'ont encore jamais pris part à la phase finale d'une Coupe du monde. Le prochain Mondial est prévu du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, en Indonésie et au Japon. (Belga)