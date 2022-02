Belgian Lions - Jean-Marc Mwema apte à jouer lundi à Riga, Vincent Kesteloot intègre aussi la sélection

(Belga) Jean-Marc Mwema est apte à jouer le match que les Belgian Lions joueront lundi soir à Riga en Lettonie en qualifications pour la Coupe du monde 2023 de basket.

Jean-Marc Mwema avait déclaré forfait au dernier moment au match aller contre la Lettonie, que la Belgique a perdu de justesse 65-66 vendredi soir à Mons. Il avait dû renoncer en raison de problèmes au dos (bloqué) durant l'échauffement. L'ailier fort d'Anvers a toutefois accompagné le groupe à Riga. "Au terme de deux journées de revalidation en Lettonie, Jean-Marc Mwema a passé avec succès un test à l'entraînement ce dimanche soir à l'Arena Riga", indique la fédération belge de basket. . Vincent Kesteloot fait également partie de la sélection finale des douze. Servaas Buysschaert, qui avait été appelé à la suite de la blessure de Jean Salumu, est lui écarté de la sélection finale. Au classement, la Belgique rester première de son groupe avec un bilan de 2 victoires pour 1 défaite avant ce match retour à Riga. Suivent la Lettonie (2-1), la Serbie (2-1) et la Slovaquie (0-3). Les trois premiers de chaque groupe seront retenus pour un deuxième tour éliminatoire qui se déroulera entre les mois d'août 2022 et de février 2023. Les Belgian Lions n'ont encore jamais pris part à la phase finale d'une Coupe du monde. Le prochain Mondial est prévu du 25 août au 10 septembre 2023 aux Philippines, en Indonésie et au Japon.