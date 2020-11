Belgian Lions - La Belgique, dominée par la Lituanie, devra patienter avant de se qualifier pour l'Euro

(Belga) La Belgique devra attendre pour assurer sa place à l'Euro de basket 2022. Dimanche dans la "bulle" de Vilnius, les Belgian Lions se sont inclinés 84-71 devant la Lituanie dans leur 4e match qualificatif mais restent malgré tout en tête de leur groupe après cette première défaite.

Contrairement à vendredi lors de sa victoire (62-90) contre la République tchèque, la Belgique a très mal débuté sa rencontre, obligeant Dario Gjergja à prendre un temps mort après 4:30 de jeu alors que le marquoir affichait déjà 14-4. Grâce notamment à Retin Obasohan, meilleur marqueur du match avec 21 points, les Lions sont revenus à 20-15 à l'issue du premier quart-temps. Pourtant privée de ses stars NBA que sont Jonas Valenciunas et Domantas Sabonis, la Lituanie, nation historique du basket, a continué à accroitre son avance. Dominatrice sous les panneaux, avec la bagatelle de 13 rebonds offensifs, elle a rejoint les vestiaires avec un viatique de 13 points (49-36). Emmenée par Eimantas Bendzius (19 pts), la Lituanie a inexorablement creusé l'écart en dominant le 3e quart-temps avant de tranquillement gérer son avance dans les dix dernières minutes. La Belgique avait battu la Lituanie avec 21 points d'écart en février à Mons, ce qui signifie que l'équipe de Dario Gjergja, battue de 13 points ce dimanche, sera devant les Lituaniens en cas d'égalité au classement final. Au classement, la Belgique (7 points) occupe malgré tout encore la première place du groupe C grâce à ses trois succès initiaux. Le Danemark, qui a émergé contre la République tchèque dimanche après-midi (91-90), compte 6 points, comme la Lituanie. Les Tchèques ferment la marche (5). Les cinquième et sixième journées du groupe se tiendront en février 2021, toujours dans une "bulle". La Belgique, candidate à l'organisation du rendez-vous, comme la Lituanie, devra défier le Danemark (20/2) et la République tchèque (22/2). Il suffira d'une victoire lors de cette fenêtre internationale pour se qualifier. Les trois premiers de chacun des 8 groupes (sauf dans les groupes où figure un des pays organisateurs comme la République tchèque, déjà qualifiée, dans le groupe de la Belgique, où ce sont les deux meilleurs classés) se qualifient pour l'Euro du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilisi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). La Belgique vise une 5e qualification consécutive pour le championnat d'Europe. (Belga)