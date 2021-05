Belgian Lions - Le Belge Retin Obasohan champion de République Tchèque avec Nymburk

(Belga) L'ailier des Belgian Lions, l'équipe nationale belge de basket, Retin Obasohan, a été sacré champion de République Tchèque avec son club de Nymburk ce lundi soir. Il a également décroché le titre de MVP (meilleur joueur) de la finale.

Depuis ce lundi soir, les Tchèques de Nymburk ont officiellement remporté leur 17e titre de champion national consécutif après sa double victoire face à Opava (102-73 au match aller et 89-108 au match retour) en finale des playoffs. Un titre auquel l'ailier belge Retin Obasohan a contribué puisqu'il a été nommé MVP (meilleur joueur) de cette finale. Lors de la manche aller, il a compilé 16 points, 3 rebonds et 4 passes en 21 minutes avant de récidiver deux jours plus tard avec 16 points, 3 rebonds et 2 passes en 15 minutes dans le dernier match de la saison. A noter que Nymburk a également remporté la coupe nationale cette saison et que les Tchéques s'étaient qualifiés pour le Final 8 de la Ligue des Champions de basket où ils ont été éliminés par les Turcs de Pinar Karsiyaka (73-84). (Belga)