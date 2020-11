Belgian Lions - Les Belgian Lions finalement sans Maxime De Zeeuw en Lituanie

(Belga) Dario Gjergja, sélectionneur de l'équipe nationale belge masculine de basket, a annoncé dimanche sa liste de 14 joueurs pour la prochaine trêve internationale qui se déroulera dans une 'bulle à Vilnius, la capitale lituanienne. Initialement présent dans une présélection de 15 joueurs, Maxime De Zeeuw ne sera pas de la partie.

Maxime De Zeeuw a été libéré de ses obligations internationales, lui qui a "décroché un beau contrat en Israël et qui doit absolument se présenter dès cette semaine dans son nouveau club", a écrit la fédération dans son communiqué. L'ailier fort de 33 ans a été remplacé par Haris Bratanovic (Ostende). "Nous ne pouvions bien sûr pas priver Maxime de cette opportunité professionnelle. Il nous a assuré qu'il serait à nouveau disponible pour les Lions lors de la fenêtre de février", explique Jacques Stas, manager sportif de la sélection belge. Le coach croate a vu trois joueurs de sa présélection déclarer forfait en raison d'une blessure au genou: Jonathan Tabu (Manresa), Quentin Serron (Bilbao) et Jean Salumu (Rasta Vechta). Thomas Akyazili (Bahcesehir Istanbul) et Leander Dedroog (Limburg United) ont été appelés. L'équipe nationale savait déjà qu'elle allait devoir se passer des services de Sam Van Rossom (Valence) et Ismael Bako (ASVEL Villeurbanne), engagés en Euroleague avec leur club respectif. Michael Gilmore (25 ans, 2m08) et Andy Van Vliet (25 ans, 2m13), nouveaux venus, sont eux bel et bien dans la sélection. A Vilnius, les Belgian Lions joueront contre la République Tchèque le 27 novembre (15h30) et la Lituanie le 29 novembre (18h30). Ils ont remporté leurs deux premiers matches dans la poule C: 86-65 contre la Lituanie et 72-88 au Danemark. Ils occupent la première place du groupe. Les deux dernières rencontres de la Belgique sont ensuite prévues le 19 février 2021 (face au Danemark) et le 22 février 2021 (contre la République tchèque). Les trois premiers de chacun des 8 groupes (sauf dans les groupes où figure un des pays organisateurs comme la République tchèque, déjà qualifiée, dans le groupe de la Belgique, où ce sont les deux meilleurs classés) se qualifient pour l'Euro du 1er au 18 septembre 2022 en République tchèque (Prague) donc, en Géorgie (Tbilisi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). La Belgique vise une 5e participation à la phase finale de l'Euro après 2011, 2013, 2015 et 2017. La sélection: Thomas Akyazili (Bahcesehir Istanbul), Michael Gilmore (sans club), Emmanuel Lecomte (Francfort/All), Jean-Marc Mwema (Ostende), Pierre-Antoine Gillet (Ostende), Retin Obasohan (Nymburk/Tch), Kevin Tumba (Kolossos Roudo BC/Grè), Hans Vanwijn (JDA Dijon/Fra), Alex Libert (Spirou Charleroi), Vrenz Bleijenbergh (Anvers), Vincent Kesteloot (Anvers), Andy Van Vliet (BC Siauliai/Lit), Haris Bratanovic (Ostende), Leander Dedroog (Limburg United) (Belga)