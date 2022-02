Belgian Lions - Luca Banchi, coach letton: "Le style belge ne correspond pas à notre philosophie basket"

(Belga) Satisfait de s'être imposé à deux reprises face à la Belgique (65-66 et 68-63) dans ces éliminatoires pour le Mondial 2023, Luca Banchi, l'entraîneur de la Lettonie, n'a pas mâché ses mots face au style de jeu des Belgian Lions qu'il jugeait trop physique. "C'était un important week-end pour nous et on en ressort avec deux victoires contre l'équipe qui dominait le groupe. Mes gars ont joué un incroyable match. Alors je comprends que la Belgique ait un style de jeu, mais elle ne correspond pas à notre philosophie du basket."

Aux yeux du coach letton, ce sont les rebonds qui ont fait la différence dans cette seconde rencontre. "Après le match aller, on devait s'ajuster et j'apprécie le fait que les gars sont restés soudés. Il y avait toujours quelqu'un pour aider l'autre. De plus, on a gagné la bataille du rebond en s'offrant deux, voire trois, chances de marquer. À présent, j'attends avec impatience le mois de juin et ce match contre la Serbie qui nous permettra de grimper à la première place du groupe, ce qui est notre objectif."