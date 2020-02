Belgian Lions: Quentin Serron s'engage avec Bilbao jusqu'à la fin de la saison

(Belga) Après avoir annoncé officiellement son départ de la SIG Strasbourg mercredi, le Belge Quentin Serron s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec les Espagnols de Bilbao.

En Alsace depuis 2018, où il a remporté la Leaders Cup en 2019, le Belge Quentin Serron se lance un nouveau défi en rejoignant les Espagnols de Bilbao, actuels 5e en Liga Endesa. L'ailier des Belgian Lions y a en effet paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison. Il aura la tâche de remplacer le Français Axel Bouteille qui a quitté le club en direction de Malaga quelques jours plus tôt. A 30 ans, Quentin Serron va évoluer dans l'un des championnats les plus huppés en Europe et rejoint, entre autres, ses compatriotes Kevin Tumba (Murcie), Manu Lecomte (Gran Canaria) et Pierre-Antoine Gillet (Fuenlabrada), qui évoluent déjà en Espagne. (Belga)