Belgian Men Hockey League - L'Herakles s'impose 2-3 au Braxgata en match d'alignement

(Belga) L'Herakles est allé chercher 3 points importants en remportant 2-3 son derby anversois au Braxgata, jeudi soir, en match d'aligement de la Belgian Men Hockey League, le championnat belge de hockey de division d'Honneur messieurs. La rencontre comptant pour la 3e journée de compétition avait été remise le samedi 19 septembre en raison de cas de Covid-19 dans les rangs du Braxgata.

Au repos, le Braxgata menait pourtant 2-0 contre le club de Lierre, après un but d'ouverture de son capitaine Loïck Luypaert (11e) et un autre d'Olivier Biekens (24e). Les équipiers de Nicolas De Kerpel ont inversé la tendance en seconde mi-temps, avec des buts signés Nick Haig (40e), Jack Vloeberghs (45e), le goal décisif venant du stick de l'ancien Red Lions Amaury Keuster à dix minutes du terme (60e). Les deux clubs totalisent à présent 6 matchs, soit toujours un de moins que la normale. Avec désormais 9 points, les Lierrois remontent à la 8e place du classement dominé par l'Orée avec le maximum de points (21), devant La Gantoise (16) Louvain (14) et le Léopold (13). Un top 8 important puisqu'il sera la condition d'accès au 2e tour qualificatif pour les play-offs. Le Braxgata reste lui bloqué en 11e position, avec 5 unités, une place qui l'obligerait à lutter pour éviter la relégation si elle devait se confirmer d'ici fin novembre. Notons déjà qu'une rencontre de la 8e journée de dimanche, celle entre le Daring et l'Herakles, a été remise jeudi par la fédération en raison de cas avérés ou suspectés de coronavirus chez les Molenbeekois. (Belga)