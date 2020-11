Belgian Men Hockey League - L'Orée à nouveau battu, la Gantoise nouveau leader

(Belga) L'Orée a subi sa 2e défaite consécutive, cette fois des oeuvres du Waterloo Ducks (0-3), dimanche, à l'occasion de la 9e journée de Belgian Men Hockey League, marquant la reprise du championnat après une interruption d'un mois due à la 2e vague de coronavirus. Les Woluwéens abandonnent ainsi pour la 1re fois de la saison leur statut de leader au profit de la Gantoise, victorieux sans souci devant l'Antwerp (6-2).

Déjà défaits par le Léopold (6-3) mi-octobre lors du dernier week-end de championnat, les hommes de Xavier De Greve ont rapidement été menés à la marque par le Waterloo Ducks sur leur nouveau tapis de l'avenue des Grands Prix. Elliot Van Strydonck a en effet ouvert la marque dès la 8e minute à la suite d'une phase de penalty corner (pc). Tommy Willems a ensuite doublé l'avance des Brabançons peu après le repos (37e), avant que Louis Capelle ne fixe le score en fin de partie (64e, 0-3). Au classement, les Woluwéens (21 pts) sont à présent dépassés par la Gantoise (22), seul club encore invaincu et qui compte un match de moins. Face à l'Antwerp, les joueurs de Pascal Kina menaient déjà 2-0 après 6 minute de jeu et 3-1 à la mi-temps, avant un triplé d'Alexandre de Paeuw en 2e période. Le Watducks, 3e, ne compte plus à présent qu'une unité de retard sur l'Orée, alors que le Léopold, auteur d'un partage 2-2 avec le Dragons, complète le top 4 avec 17 points. Louvain et Beerschot, qui ont tous deux aussi partagé l'enjeu, respectivement avec l'Herakles (1-1) et le Daring (3-3), suivent ensuite devant le Dragons et le Braxgata, qui a fait subir au Racing sa 5e défaite de la saison (2-0). Enfin dans un derby entre les deux lanternes rouges wallonnes, Namur a réussi à décrocher ses premiers points en allant s'imposer 2-3 chez les Liégeois de l'Old Club, dont le compteur est toujours bloqué sur 0. Un double week-end (28-29/11) attend maintenant les joueurs de division d'Honneur, avec notamment un duel au sommet entre l'Orée et la Gantoise le samedi, avant une journée de rattrapage planifiée le jeudi 3 décembre pour 6 clubs, dont les leaders gantois.