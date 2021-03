Belgian Men Hockey League - La Gantoise battue et dépassée par le Léopold en tête du groupe A des play-offs

(Belga) En tête après le 1er tour de la Belgian Men Hockey League et en ouverture des play-offs (2 poules de 4), La Gantoise a cédé sa position de tête au Léopold, qui est allé s'imposer 2-3 dimanche à la Noorderlaan pour la 2e journée du groupe A. Dans le groupe B, le Waterloo Ducks et l'Orée, vainqueurs respectivement 4-3 du Beerschot et 7-3 de Louvain, possèdent les meilleurs atouts pour décrocher les deux tickets de demi-finalistes.

Leader invaincu après la 1re phase, La Gantoise a subi face au Léopold sa 2e défaite consécutive après avoir été déjà dominée au Racing la semaine dernière (2-1). L'Argentin Leandro Tolini (sur stroke, 7e) et Charles Masson (11e) avaient pourtant donné une double avance aux hommes de Pascal Kina, mais Tom Boon (pc, 33e) relançait l'intérêt du match juste avant le repos. Ce n'est qu'en fin de match, qu'Arthur Verdussen (55e) et Tom Degroote (62e) ont arraché la victoire pour le Great Old. Dans l'autre match de la poule, le Dragons s'est imposé par le plus petit écart sur le Racing (1-0). Au classement le Léopold prend la tête du groupe A avec 19 points, devant La Gantoise (18), le Dragons (14) et le Racing (12). Dans le groupe B, le Waterloo Ducks a conservé sa position de tête et a quasi assuré sa place en demi-finales grâce à son succès 4-3 sur le Beerschot. Renaud Pangrazio (5e) et Gaëtan Dykmans ont rapidement porté l'avance à 2-0, avant que Gaëtan Perez ne réduise la marque (11e). Louis Capelle (28e) pour les Canards et Roman Duvekot (35e) pour les Ours, portaient le score à 3-2 avant la 2e mi-temps. Le Red Lions Arthur De Sloover (pc, 42e), égalisait dans le 3e quart-temps, mais Julien Lemaire (53e) permettait aux locaux d'empocher 3 points précieux en début de 4e quart. Mené 2-3 à la mi-temps par Louvain, l'Orée de John-John Dohmen a lui renversé la vapeur en seconde période pour s'imposer facilement 7-3. Si bien que les deux vainqueurs du jour, avec respectivement 22 et 19 unités pour le Watducks et l'Orée, seront difficilement rejoignables par le Beerschot et Louvain, tous deux 11 points à 4 journées de la fin des PO. En play-downs pour éviter la 3 fauteuils de descendants, le Daring, victorieux 2-0 de Namur, l'Herakles revenu de l'Old Club avec les 3 points (1-5), et le Braxgata qui a pris la mesure 4-2 de l'Antwerp, ont fait la bonne affaire du week-end. Au classement, l'Herakles, avec 12 unités, devance le Braxgata (11), le Daring (9), l'Antwerp (6), Namur (3) et l'Old Club (1). . (Belga)