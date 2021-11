Belgian Men Hockey League - Le Dragons seul en tête, le Watducks et l'Herakles dans le top 4

(Belga) Le Dragons, le Waterloo Ducks et l'Herakles ont poursuivi leur série victorieuse, dimanche, à l'occasion de la 10e journée de la Belgian Men Hockey League. Les champions en titre, vainqueurs sur le fil 1-2 au Daring, ont aligné un 3e succès consécutif leur permettant de prendre seul la tête au classement du championnat messieurs de hockey. De son côté, le Waterloo Ducks a décroché une 4e victoire de rang en prenant le meilleur 3-0 du Beerschot. Les Waterlootois, moribonds il y a moins d'un mois à l'avant-dernière place, sont ainsi remontés en 2e position, à 2 points des leaders, en compagnie de l'Herakles.

Les Lierrois ne sont en effet pas en reste non plus après leur net succès 2-6 à l'Orée. Nicolas De Kerpel, auteur d'un quadruplé, et ses équipiers ont fait subir aux anciens leaders woluwéens leur 3e défaite en 7 jours. Désormais 4e, eux aussi se repositionnent en candidats au top 4 de fin de saison qui désignera les quatre demi-finalistes des play-offs. A Molenbeek, le Daring a cru pouvoir faire tomber le Dragons. Menés 1-0 à la mi-temps sur un stroke transformé par Nicolas Cicileo, les Anversois ont égalisé dans le 3e quart-temps par Henri Raes et n'ont dû leur salut qu'à un dernier pc tiré par Nicolas Della Torre à 4 minutes du terme. La Gantoise de Pascal Kina s'est quant à elle refaite une santé en allant s'imposer 1-2 au Léopold, qui quitte ainsi sa position de tête. Notons encore l'importante victoire du Racing 4-2 devant Louvain, avec un hat-trick de Tanguy Cosyns, et la nouvelle défaite de la lanterne rouge de l'Antwerp, 1-3 à domicile, devant le Braxgata. Au classement, le Dragons prend pour la 1ère fois seul la tête du classement avec 20 points, soit 2 unités d'avance sur le Waterloo Ducks (un match de plus) et 3 sur le Léopold et l'Herakles. L'Orée suit à la 5e place (16 pts), devant un trio à 15 unités composé de La Gantoise, Racing et Louvain. Le Braxgata (13), le Beerschot et le Daring (10) n'ont pas perdu espoir, ce qui devient de moins en moins le cas de l'Antwerp, 12e et dernier avec 4 points seulement. (Belga)