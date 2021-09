Belgian Men Hockey League - Le Léopold bat l'Orée 3-1et reprend avec les Woluwéens la tête du championnat

(Belga) Le Léopold s'est imposé 3-1 face aux leaders de l'Orée, dimanche lors de la 4e journée de Belgian Men Hockey League, et a ainsi pris la tête du championnat de Belgique de Division Honneur avec les Woluwéens à la différence de buts. Tous deux comptent 9 unités et devancent d'un point le Racing qui a partagé 3-3 avec le Braxgata.

Tom Boon et ses équipiers n'ont pas manqué leur rendez-vous avec les Oréens dans ce qui constituait la tête d'affiche du week-end. L'attaquant des Red Lions a ouvert le score dès la 23e minute sur pc, avant que Philippe Simar n'égalise en fin de 1ère mi-temps sur la même phase. Boon se montra à nouveau décisif au retour des vestiaires inscrivant deux nouveaux buts pour porter son actif de meilleur buteur à 12 goals en 4 rencontres. Grâce à ce succès, et surtout à une différence de buts de +13 (contre +1 pour l'Orée), les Ucclois dépassent leurs adversaires du jour au classement, mais possèdent le même nombre de points (9). L'attaque du Racing a quant à elle butté sur Tobias Walter, le dernier rempart du Braxgata, devant se contenter d'un partage 3-3 avec les Anversois. Les Rats, toujours invaincus, pointent à la 3e place, à une unité des deux leaders. Louvain, qui a lui aussi fait match nul avec La Gantoise (2-2), suit un point derrière (7) et possède une unité d'avance sur les Gantois (6). Le Braxgata de Loïck Luypaert est 6e (5), alors que 3 équipes totalisent 4 points: Beerschot et Dragons, dont le derby anversois s'est soldé par un succès 3-2 des Ours face aux champions de Belgique en titre, ainsi que le Daring, qui s'est incliné 2-1 à l'Antwerp. Le Waterloo Ducks, auteur de son 3e partage de la saison (2-2 avec l'Herakles) et l'Antwerp restent en difficulté en fin de classement, un point devant les Lierrois de l'Herakles (2). Vendredi en soirée, La Gantoise accueillera le Dragons (20h30) en match avancé pour permettre aux deux équipes de disputer l'EHL, alors qu'un intéressant Orée-Racing animera l'après-midi de dimanche lors de la 5e journée. (Belga)