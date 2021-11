Belgian Men Hockey League - Watducks et Dragons battus, le Léopold reprend la tête avant la trêve hivernale

(Belga) Le jeu des chaises musicales s'est poursuivi dimanche en tête de la Belgian Men Hockey League au terme de la 12e journée de compétition, la dernière avant la trêve hivernale. Le Léopold, vainqueur 3-7 en déplacement à l'Herakles, a repris son dû aux dépens du Waterloo Ducks et du Dragons, tous deux battus par des prétendants au top 4 de fin de saison, synonyme de demi-finalistes des play-offs. Les Canards waterlootois sont en effet tombés à Gand (3-2), tandis que le Dragons a subi la loi (2-4) du Racing sur son terrain de Brasschaat.

Les Anversois étaient menés 0-2 à la mi-temps après deux buts ucclois de Tanguy Cosyns (6e) et Cédric Charlier (33e). Le tout récent Stick d'or Florent Van Aubel réduisait l'écart peu après la reprise (40e), avant que Nicolas Della Torre n'égalise peu après (48e). Mais les hommes de Craig Fulton trouvaient l'énergie nécessaire en fin de match pour passer devant. Alexis Cayphas portait à nouveau les Rats aux commandes (54e), tandis que Charlier ponctuait le succès ucclois à la dernière seconde (70e). A Gand, les joueurs de Pascal Kina s'étaient forgés un avantage de trois buts lors des trois premiers quart-temps face au Waterloo Ducks. Gauthier Boccard relançait le suspense à la 45e minute, mais le deuxième but brabançon, via Victor Charlet sur pc, tombait trop tard pour espérer arracher un partage. Le Léopold, jamais mis en difficulté à Lierre, avec des doublés d'Arthur Verdussen, Tom Degroote et Tom Boon, profite donc de ces deux défaites des anciens leaders pour reprendre la première place avant la trêve. L'Orée a, de son côté, réussi à briser la spirale négative dans laquelle elle était tombée en écartant l'Antwerp 5-0 à Woluwe. Enfin, dans un duel de deuxième moitié de classement, Louvain et le Beerschot se sont quittés dos à dos (0-0). Au classement, le Léopold entamera en tant que champion d'automne la seconde partie du championnat, dès le dimanche 27 février. Les Ucclois totalisent 23 unités en 12 matchs. Le Racing se replace dans la foulée, en 2e position, avec 21 points, comme le Waterloo Ducks, 3e, mais tous deux ont joué un match de plus. Le Dragons complète le top 4, avec 20 points. L'Orée et La Gantoise suivent à 1 unité (19 pts), devant l'Herakles (17). Louvain (16), Daring (14), Braxgata (14) et Beerschot (14) constituent un quatuor qui pourra encore jouer un rôle en 2022. L'Antwerp (7) ferme la marche. Si la saison outdoor observera un break de trois mois, excepté pour les Red Lions et Red Panthers qui continueront à préparer leurs échéances de 2022, les hockeyeurs de salle retrouveront eux les parquets, avec un événement important organisé pour la première fois en Belgique début février: la Coupe du monde indoor. Nos deux équipes nationales y participeront, du 2 au 6 février dans les deux salles du Country Hall du Sart Tilman, sur les hauteurs de Liège. (Belga)