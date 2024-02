Belgian Tornados et Belgian Cheetahs pensent à Paris, mais font escale d'abord à Glasgow

Les Belgian Tornados y défendront leur titre, même si ce n'est pas dans cet état d'esprit que la bande à Jacques Borlée ira en Ecosse. "Nous ne partons pas dans cette idée-là", a en effet expliqué Kevin Borlée en marge du projet présenté autour des relais. "Il y a tellement de paramètres, le tirage, les couloirs, la tactique, tout est toujours plus aléatoire en salle sur une piste de 200m, mais bien sûr on vise le plus haut possible", a ajouté le fer de lance de la sélection, qui se ressent cependant d'une gêne au pied.

Depuis 1987 à Indianapolis lors de la première édition, la Belgique a ramené neuf médailles des Mondiaux: trois de chaque métal, dont trois pour les Belgian Tornados (l'argent en 2010, le bronze en 2018 et l'or, donc, en 2022) qui ont une grosse pensée pour Julien Watrin. "L'annonce de sa maladie a marqué le groupe, mais aussi souligné l'esprit de cette équipe", rappelle Jacques Borlée. "Tous sont là, derrière Julien et vont se battre pour faire quelque chose d'exceptionnel." Dylan Borlée, Jonathan Sacoor, Christian Iguacel et Alexander Doom complètent le relais.