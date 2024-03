Belgrade accueillera le Final Four les 26 et 28 avril

La capitale serbe Belgrade organisera le Final Four de la Ligue des Champions masculine de basket a annoncé FIBA Europe jeudi soir en marge du tirage au sort des quarts de finale de la compétition.

Les demi-finales se joueront le vendredi 26 avril et le lauréat de la 8e édition de cette Champions League sera connu le dimanche 28 avril.

Les quatre équipes qui participeront au Final Four seront connues à l'issue des quarts de finale joués au meilleur des trois matchs. Le premier se disputera le 2 avril. Le tirage au sort a donné les rencontres suivantes: Tenerife (Esp) - Bursa (Tur); Bonn (All) - Peristeri (Grè); Murcie (Esp) - Ludwigsbourg (All); Malaga (Esp) - Patras (Grè).